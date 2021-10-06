Глушаков покинул расположение сборной России
Полузащитник подмосковного ФК «Химки» Денис Глушаков покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба сборной.
«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время», - передает слова старшего врача команды Владимира Хайтина РБК.
По словам специалиста, медики сделали всё возможное, чтобы помочь спортсмену восстановиться перед матчем со Словенией, однако он всё же не смог вернуться к играм. «С учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», - заявил врач.
Глушакова в составе сборной заменит футболист «Ростова» Даниил Глебов. До этого Глушаков вызывался в сборную больше трех лет назад.
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