Полузащитник подмосковного ФК «Химки» Денис Глушаков покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба сборной.

«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время», - передает слова старшего врача команды Владимира Хайтина РБК.

По словам специалиста, медики сделали всё возможное, чтобы помочь спортсмену восстановиться перед матчем со Словенией, однако он всё же не смог вернуться к играм. «С учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», - заявил врач.

Глушакова в составе сборной заменит футболист «Ростова» Даниил Глебов. До этого Глушаков вызывался в сборную больше трех лет назад.

