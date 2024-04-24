Глушаков заявил о заговоре против него в российском футболе
Бывший футболист российской сборной Денис Глушаков заявил о заговоре против него в футболе, который разрушил его карьеру после ухода из московского «Спартака» в 2019 году, сообщает «РЕН ТВ».
«Люди сидят и договариваются между собой не брать футболиста», – заявил спортсмен. Он отметил, что покинул клуб в самом расцвете сил, однако ни один из 16 клубов Российской футбольной премьер-лиги не захотел предлагать ему контракт. Глушаков указал, что руководство команд получало указание от недоброжелателей футболиста, с требованием не брать его.
По его словам, в свое время аналогичные истории якобы происходили с Динияром Билялетдиновым и Маратом Измайловым.
Ранее Глушаков ушел из «Пари НН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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