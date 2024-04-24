Глушаков заявил о заговоре против него в российском футболе

«Люди сидят и договариваются между собой не брать футболиста», – заявил спортсмен. Он отметил, что покинул клуб в самом расцвете сил, однако ни один из 16 клубов Российской футбольной премьер-лиги не захотел предлагать ему контракт. Глушаков указал, что руководство команд получало указание от недоброжелателей футболиста, с требованием не брать его.

По его словам, в свое время аналогичные истории якобы происходили с Динияром Билялетдиновым и Маратом Измайловым.

Ранее Глушаков ушел из «Пари НН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

