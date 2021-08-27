«Glory, glory, Криштиану!» Роналду продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»

События 27 августа развивались молниеносно. В пятницу днем стало известно, что Роналду попрощался с партнерами по «Ювентусу» и покинул тренировочную базу клуба.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что португалец «планирует уйти из «Ювентуса» в ближайшие несколько часов и ждёт новостей от своего агента, который ведёт переговоры с "Манчестер Сити"».

Вскоре главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду покидает клуб.

«Я не разочарован Криштиану Роналду. Он хочет покинуть «Ювентус», он уже сделал свой выбор. Сейчас он будет искать новый клуб после трёх лет, проведенных здесь. Это всего лишь часть жизни», - цитирует Аллегри «Чемпионат».

Однако маршрут Роналду тем временем изменился. «Манчестер Сити» отказался от продолжения переговоров с игроком из-за разногласий по условиям личного контракта и суммы «отступных» «Ювентусу». После чего стало известно, что Криштиану переходит к главным соперникам «Мансити» - в «Манчестер Юнайтед».

По данным британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Роналду 25 миллионов евро, а его контракт будет рассчитан до 2023 года.

При этом португалец уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, сыграв за английский клуб около 200 матчей, трижды выиграв чемпионат Англии и один раз Лигу Чемпионов.

Как утверждает журналист Самуэль Лакхёрст, МЮ направил «Ювентусу» предложение по Роналду после консультации с легендарным тренером сэром Алексом Фергюсоном, 13 раз выигрывавшим чемпионат Англии вместе с клубом из Манчестера.

Летом 2018 года, когда Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус», болельщики итальянского клуба связывали с ним надежды на победу в Лиге Чемпионов, которой в Турине не видели с 1996 года. Однако за три сезона «Ювентусу» ни разу не удалось пройти дальше четвертьфинала ЛЧ.

Более того, «Ювентус», выигрывавший титул чемпиона Италии 9 лет подряд, умудрился в минувшем сезоне отдать «скудетто» «Интеру», заняв лишь 4-е место.