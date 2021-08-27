Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду вернулся в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
В сообщении говорится, что «дьяволы» достигли соглашения с «Ювентусом» о переходе португальского нападающего, документ будет подписан «после согласования личных условий, получения визы и прохождения медкомиссии».
«Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере», - подчёркивается в заявлении «МЮ».
Ранее журналист Фабрицио Романо в своём Twitter заявил, что Криштиану Роналду готов «к невероятному возвращению», а англичане намерены предложить ему контракт до 2023 года.
Португальский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2007 год, вышел на поле в 292 играх и забил 118 голов. С «дьяволами» Криштиану Роналду трижды становился чемпионом Англии, выигрывал кубок и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.
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