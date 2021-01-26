Главным тренером ФК «Челси» станет Томас Тухель
Главным тренером ФК "Челси" станет немецкий специалист Томас Тухель, он заключил контракт с руководством клуба на полтора года. Об этом сообщает Интерфакс.
Предыдущим главным тренером лондонского клуба был Фрэнк Лэмпард, накануне стало известно о его увольнении. Пресс-служба "Челси" заявила, что решение расстаться с Лэмпардом приняло правление клуба из-за "несоответствия ожиданиям".
По имеющимся данным, в кандидатуре Тухеля был заинтересован владелец клуба Роман Абрамович. Немецкий тренер покинул должность в клубе "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в конце декабря 2020 года.
Тухель работал в "ПСЖ" два с половиной года. Клуб два раза выиграл чемпионат Франции, а также один раз победил в Кубке страны и Кубке французской лиги под его руководством.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Адвокаты сообщили об ухудшении состояния пострадавшей на митинге в Петербурге
- Напавший на правоохранителя на митинге 23 января дал признательные показания
- Глава Минобороны Армении призвал усилить военное сотрудничество с РФ
- Песков прокомментировал информацию о бесполётной зоне над дворцом в Геленджике
- По итогам несогласованных акций в России возбудили 20 уголовных дел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru