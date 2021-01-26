Главным тренером ФК «Челси» станет Томас Тухель

Главным тренером ФК "Челси" станет немецкий специалист Томас Тухель, он заключил контракт с руководством клуба на полтора года. Об этом сообщает Интерфакс.

«За границей нужно пахать!» Экс-футболист сборной дал совет Кокорину

Предыдущим главным тренером лондонского клуба был Фрэнк Лэмпард, накануне стало известно о его увольнении. Пресс-служба "Челси" заявила, что решение расстаться с Лэмпардом приняло правление клуба из-за "несоответствия ожиданиям".

По имеющимся данным, в кандидатуре Тухеля был заинтересован владелец клуба Роман Абрамович. Немецкий тренер покинул должность в клубе "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в конце декабря 2020 года.

Тухель работал в "ПСЖ" два с половиной года. Клуб два раза выиграл чемпионат Франции, а также один раз победил в Кубке страны и Кубке французской лиги под его руководством.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:Роман АбрамовичТренерФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры