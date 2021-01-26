Главным тренером ФК «Челси» станет Томас Тухель

Предыдущим главным тренером лондонского клуба был Фрэнк Лэмпард, накануне стало известно о его увольнении. Пресс-служба "Челси" заявила, что решение расстаться с Лэмпардом приняло правление клуба из-за "несоответствия ожиданиям".



По имеющимся данным, в кандидатуре Тухеля был заинтересован владелец клуба Роман Абрамович. Немецкий тренер покинул должность в клубе "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в конце декабря 2020 года.

Тухель работал в "ПСЖ" два с половиной года. Клуб два раза выиграл чемпионат Франции, а также один раз победил в Кубке страны и Кубке французской лиги под его руководством.

