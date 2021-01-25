Лэмпарда уволили с поста главного тренера «Челси»

Футбольный клуб «Челси» уволил своего главного тренера. Как сообщает пресс-служба английской команды, правление приняло решение расстаться с Фрэнком Лэмпардом.

В сообщении говорится, что благодарны Лэмпарду за то, чего он достиг за время пребывания у руля команды, однако недавние результаты и выступления «не соответствуют ожиданиям», так как в настоящее время клуб находится середине турнирной таблицы АПЛ и у него «нет ясных перспектив».

Владелец «Челси» Роман Абрамович заявил, что он всецело уважает Лэмпарда и решение об увольнении было очень сложным.

«Мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах будет лучше сменить тренера», - добавил Абрамович.

В «Челси» пока не называют имя нового главного тренера, однако в российских и зарубежных СМИ уже появилась информация о новом наставнике. Как сообщает Газета.ру, место Лэмпарда займет немецкий специалист Томас Тухель, ранее тренировавший французский «ПСЖ».

