Лэмпарда уволили с поста главного тренера «Челси»
Футбольный клуб «Челси» уволил своего главного тренера. Как сообщает пресс-служба английской команды, правление приняло решение расстаться с Фрэнком Лэмпардом.
В сообщении говорится, что благодарны Лэмпарду за то, чего он достиг за время пребывания у руля команды, однако недавние результаты и выступления «не соответствуют ожиданиям», так как в настоящее время клуб находится середине турнирной таблицы АПЛ и у него «нет ясных перспектив».
Владелец «Челси» Роман Абрамович заявил, что он всецело уважает Лэмпарда и решение об увольнении было очень сложным.
«Мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах будет лучше сменить тренера», - добавил Абрамович.
В «Челси» пока не называют имя нового главного тренера, однако в российских и зарубежных СМИ уже появилась информация о новом наставнике. Как сообщает Газета.ру, место Лэмпарда займет немецкий специалист Томас Тухель, ранее тренировавший французский «ПСЖ».
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