Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль расписался со своей невестой Алехандрой, сообщается в Telegram-канале клуба.

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Церемония бракосочетания прошла в Москве. Гильермо и Алехандра расписались и посетили Красную площадь.

«Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья», - сказано в сообщении футбольного клуба.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Супруга главного тренера ждет ребенка.

Наставник красно-белых ранее работал в швейцарском «Базеле». Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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