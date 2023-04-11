Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль расписался со своей невестой Алехандрой, сообщается в Telegram-канале клуба.
Церемония бракосочетания прошла в Москве. Гильермо и Алехандра расписались и посетили Красную площадь.
«Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья», - сказано в сообщении футбольного клуба.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Супруга главного тренера ждет ребенка.
Наставник красно-белых ранее работал в швейцарском «Базеле». Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате страны, передает «Радиоточка НСН».
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