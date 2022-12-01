Главный тренер сборной Бельгии Мартинес заявил об отставке
Главный тренер бельгийской сборной по футболу Роберто Мартинес после вылета с Чемпионата мира-2022 в Катаре объявил, что уходит в отставку, сообщает РИА Новости.
По его словам, такое решение он принял заранее, и объявил бы об этом в любом случае, даже если бы его подопечные выиграли чемпионат.
«Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и штабом», — добавил Мартинес.
Испанский специалист тренировал сборную Бельгии с 2016 года. На чемпионате мира в 2018 году бельгийцы под его руководством стали бронзовыми призерами.
Ранее Сборная Бельгия вылетела с ЧМ-2022 в Катаре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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