Главный тренер сборной Бельгии Мартинес заявил об отставке

Главный тренер бельгийской сборной по футболу Роберто Мартинес после вылета с Чемпионата мира-2022 в Катаре объявил, что уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение он принял заранее, и объявил бы об этом в любом случае, даже если бы его подопечные выиграли чемпионат.