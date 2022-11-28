Тренер сборной США извинился перед Ираном за флаг

Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер извинился перед Ираном за инцидент с флагом этой страны на Чемпионате мира в Катаре.

«Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях, а иногда эти вещи находятся вне вашего контроля. Мы можем только извиниться», - сказал Берхальтер.