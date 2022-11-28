Тренер сборной США извинился перед Ираном за флаг

Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер извинился перед Ираном за инцидент с флагом этой страны на Чемпионате мира в Катаре.

«Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях, а иногда эти вещи находятся вне вашего контроля. Мы можем только извиниться», - сказал Берхальтер.

Сборная Ганы выиграла у Южной Кореи в матче ЧМ-2022

Ранее пресс-служба сборной США опубликовала флаг Ирана без герба республики в знак поддержки женщин и их прав. После этого Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США за оскорбление достоинства этой страны.

Сборные США и Ирана попали в одну группу на ЧМ-2022, что болельщики сочли «взрывоопасной смесью». Матч между этими сборными состоится 29 ноября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболИранСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры