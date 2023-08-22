Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 82 снаряда Более 45 рейсов этим утром были задержаны или отменены в четырех столичных аэропортах Режим ЧС ввели в одном из районов Ростовской области из-за лесного пожара Новый банк развития БРИКС рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран Бурый медведь напугал жителей Костромы