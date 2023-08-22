Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб
Экс-игрок московского ЦСКА и лондонского «Челси», главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Иржи Ярошик покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — отмечается в заявлении.
Клуб поблагодарил наставника за сотрудничество, пожелал успешного продолжения карьеры и здоровья его семье.
Чешского специалиста на посту главного тренера «Оренбурга» сменил испанец Давид Деограсия, который ранее был главным наставником академии клуба.
Иржи Ярошик тренировал оренбургскую команду с июня 2023 года, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб
- Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями
- Рэпер Моргенштерн признался, что скучает по России
- Главу компании-организатора подземной экскурсии по Москве задержали
- Forbes: Киев хочет получить американские ракеты JASSM для атак на Крым
- Le Temps: Киев почти полностью запретил иностранным журналистам поездки на фронт
- «Известия»: В Крыму, Самарской и Рязанской областях возник дефицит топлива
- Самолет из Петербурга выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новокузнецка
- СМИ: В Россию перестанут поставлять лекарство против гепатита С
- СМИ: В шприце, которым укололся ребенок в каршеринге, был мефедрон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru