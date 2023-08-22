Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб

Экс-игрок московского ЦСКА и лондонского «Челси», главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Иржи Ярошик покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

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«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — отмечается в заявлении.

Клуб поблагодарил наставника за сотрудничество, пожелал успешного продолжения карьеры и здоровья его семье.

Чешского специалиста на посту главного тренера «Оренбурга» сменил испанец Давид Деограсия, который ранее был главным наставником академии клуба.

Иржи Ярошик тренировал оренбургскую команду с июня 2023 года, напоминает RT.

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Фото: fcorenburg.ru
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