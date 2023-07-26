ЦСКА разгромил «Оренбург» 6:0 на старте Кубра России
ЦСКА начал выступление в новом сезоне Кубка России с разгромной победы в гостях над «Оренбургом». Матч в рамках первого тура группового этапа турнира закончился со счетом 6:0 в пользу москвичей.
Счёт на 12 минуте открыл Ярослав Арбузов, а победную точку на 89 минуте встречи поставил Никита Ермаков. Хозяева поля доигрывали встречу с 9 футболистами - на 14 минуте у них был удален Алексей Кеняйкин, а на 62 — Михаил Сиваков.
Игра проходила при сильной жаре. Перед началом матча на стадионе в Оренбурге было +36ºС. ЦСКА 11 июня завоевал Кубок России сезона 2022/2023. Армейцы обыграли «Краснодар» в серии пенальти после ничьи 1:1 в основное и дополнительное время.
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