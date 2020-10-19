Главный тренер «Краснодара» получил сомнительный результат теста на COVID-19

Тесты на коронавирусную инфекцию главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и футболистов клуба Реми Кабеллы и Евгения Маркова дали сомнительный результат. Об этом заявили в пресс-службе ФК.

Там подчеркнули, что все трое пропустят гостевой матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Ренна». Эта игра запланирована на 20 октября, начало матча в 22:00 по московскому времени.