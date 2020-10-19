Главный тренер «Краснодара» получил сомнительный результат теста на COVID-19
Тесты на коронавирусную инфекцию главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и футболистов клуба Реми Кабеллы и Евгения Маркова дали сомнительный результат. Об этом заявили в пресс-службе ФК.
Там подчеркнули, что все трое пропустят гостевой матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Ренна». Эта игра запланирована на 20 октября, начало матча в 22:00 по московскому времени.
А ранее стало известно, что матч 13-го тура РПЛ между подмосковными «Химками» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга пройдет без зрителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за сложной эпидситуации с 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, напоминает телеканал 360. Он будет действовать в регионе до 7 ноября.
Матч межу «Химками» и «Зенитом» запланирована на 1 ноября, матч должен пройти на стадионе «Арена Химки».
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