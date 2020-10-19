Главный тренер «Краснодара» получил сомнительный результат теста на COVID-19

Тесты на коронавирусную инфекцию главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и футболистов клуба Реми Кабеллы и Евгения Маркова дали сомнительный результат. Об этом заявили в пресс-службе ФК.

Там подчеркнули, что все трое пропустят гостевой матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Ренна». Эта игра запланирована на 20 октября, начало матча в 22:00 по московскому времени.

В оргкомитете Евро-2020 опровергли слухи об отмене матчей в Петербурге

А ранее стало известно, что матч 13-го тура РПЛ между подмосковными «Химками» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга пройдет без зрителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за сложной эпидситуации с 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, напоминает телеканал 360. Он будет действовать в регионе до 7 ноября.

Матч межу «Химками» и «Зенитом» запланирована на 1 ноября, матч должен пройти на стадионе «Арена Химки».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КраснодарФутболСпортКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры