В оргкомитете Евро-2020 опровергли слухи об отмене матчей в Петербурге
Санкт-Петербург, как и прежде, планирует принять матчи чемпионата Европы по футболу, оснований для возможного лишения города права на принятие турнира нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского отдела оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина.
Ранее издание The Sun опубликовало статью, в которой, ссылаясь на неназванные источники, утверждало, что из-за коронавируса Петербург могут убрать из списка городов-хозяев Евро-2020.
По его словам, подготовка к проведению матчей продолжается в установленном порядке. Он отметил, что оргкомитет находится в постоянном контакте с УЕФА.
Сорокин заявил, что никаких оснований для слухов о возможном лишении Петербурга на проведение матчей Евро-2020 нет.
Чемпионат Европы из-за эпидемиологической ситуации в мире был перенесен на 2021 год. Турнир должен пройти в 12 города, включая Санкт-Петербург.
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