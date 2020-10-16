В оргкомитете Евро-2020 опровергли слухи об отмене матчей в Петербурге

Санкт-Петербург, как и прежде, планирует принять матчи чемпионата Европы по футболу, оснований для возможного лишения города права на принятие турнира нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского отдела оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина.

Ранее издание The Sun опубликовало статью, в которой, ссылаясь на неназванные источники, утверждало, что из-за коронавируса Петербург могут убрать из списка городов-хозяев Евро-2020.

По его словам, подготовка к проведению матчей продолжается в установленном порядке. Он отметил, что оргкомитет находится в постоянном контакте с УЕФА.

Сорокин заявил, что никаких оснований для слухов о возможном лишении Петербурга на проведение матчей Евро-2020 нет.

Чемпионат Европы из-за эпидемиологической ситуации в мире был перенесен на 2021 год. Турнир должен пройти в 12 города, включая Санкт-Петербург.



