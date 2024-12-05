Главного тренера «Пари НН» отстранили на два матча из-за угроз судье
Главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча из-за угроз в адрес главного арбитра после матча 17-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Об этом объявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
По его словам, наставник был в подтрибунном помещении, когда начал в грубой манере высказывать претензии об обращении судей к игрокам, передает «Спорт-Экспресс».
Сам Гончаренко отрицает, что кому-то угрожал. Помимо дисквалификации на два матча тренер за свои слова заплатит штраф в 250 тысяч рублей.
Встреча «Пари НН» с «Ростовом» прошла 30 ноября в Ростове, Нижерогодский клуб уступил со счетом 0:4.
Ранее стал известен состав групп Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ. Турнир пройдет в Абу-Даби 30 января-11 февраля. В кубке примут участие шесть российских футбольных клубов: «Спартак», «Динамо», «Краснодар» (группа А) и «Зенит», ЦСКА, «Ростов» (группа Б).
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