Главного тренера «Пари НН» отстранили на два матча из-за угроз судье

Главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча из-за угроз в адрес главного арбитра после матча 17-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Об этом объявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

По его словам, наставник был в подтрибунном помещении, когда начал в грубой манере высказывать претензии об обращении судей к игрокам, передает «Спорт-Экспресс».