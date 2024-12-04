Стал известен состав групп Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ
Российская премьер-лига обнародовала состав групп на свой Зимний кубок. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Турнир пройдет в Абу-Даби 30 января-11 февраля. В кубке примут участие шесть российских футбольных клубов: «Спартак», «Динамо», «Краснодар» (группа А) и «Зенит», ЦСКА, «Ростов» (группа Б).
Команды сразятся с соперниками по одному разу. Победители групп пройдут в финал. Клубы, ставшие вторыми, проведут матчи за третье место. При этом команды, которые замкнули группы, разыграют пятое место.
Ранее стало известно, что в марте ЦСКА и «Динамо» встретятся в первом полуфинале первой части розыгрыша Кубка России «Путь РПЛ», а «Ростов» и «Зенит» сыграют во втором полуфинале, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru