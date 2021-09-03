«Главная мечта!» Шансы на появление пляжного футбола на Олимпиаде оценили в 1%
ФИФА не заинтересована в появлении в программе Олимпиады пляжного футбола и мини-футбола, заявил на пресс-конференции в НСН Александр Любимов.
Пляжный футбол не будет включен в программу Олимпийских игр, поскольку это не собирается лоббировать ФИФА (Международная федерация футбола), заявил на пресс-конференции в НСН президент клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.
«Шанс, что пляжный футбол будет в программе Олимпийских игр, думаю, составляет всего 1%. Это должна лоббировать ФИФА, а ей даже классический футбол не нужен в программе Олимпийских игр. Если бы не Международный олимпийский комитет, который много раз уговаривал ФИФА, чтобы футбол остался, то и его не было бы на Олимпиаде. ФИФА не заинтересована в этом. Двигать мини-футбол и пляжный футбол в программу Олимпийских Игр они не будут, потому что им это вообще не нужно. У ФИФА отдельная структура и отдельный интерес. Главный турнир для них – Чемпионат Мира, второй – молодежный ЧМ, а Чемпионат Мира по пляжному футболу – это не первая, не вторая, а, может, седьмая позиция. Денег они от этого получают мало, телевизионные права продаются, но не за такие деньги, как ЧМ по большому футболу. А олимпийский турнир по футболу – он вообще не нужен. Отношение к нему у всех стран странное», - сказал Любимов.
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Со своей стороны, главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев признался, что включение бичсоккера в программу Олимпиады – это мечта всех, кто занимается этим видом спорта.
«Когда-то было принято решение Международным олимпийским комитетом о включении пляжного волейбола в программу летних Олимпийских Игр. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы пляжный футбол тоже был на Играх, это вообще наша главная, глобальная мечта. Но, что поделать, пока так не происходит, хотя не нужно ни дополнительной инфраструктуры, ничего сложного для этого. На мой взгляд, пляжный футбол идеально бы вписался в систему и программу Олимпийских игр. Думаю, был бы колоссальный зрительский интерес, и вообще это вывело бы пляжный футбол на несколько другой уровень», - сказал Лихачев.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что в программу Олимпийских игр можно было бы включить пляжный футбол, заменив им традиционный футбол.
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