«Главная мечта!» Шансы на появление пляжного футбола на Олимпиаде оценили в 1%

Пляжный футбол не будет включен в программу Олимпийских игр, поскольку это не собирается лоббировать ФИФА (Международная федерация футбола), заявил на пресс-конференции в НСН президент клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

«Шанс, что пляжный футбол будет в программе Олимпийских игр, думаю, составляет всего 1%. Это должна лоббировать ФИФА, а ей даже классический футбол не нужен в программе Олимпийских игр. Если бы не Международный олимпийский комитет, который много раз уговаривал ФИФА, чтобы футбол остался, то и его не было бы на Олимпиаде. ФИФА не заинтересована в этом. Двигать мини-футбол и пляжный футбол в программу Олимпийских Игр они не будут, потому что им это вообще не нужно. У ФИФА отдельная структура и отдельный интерес. Главный турнир для них – Чемпионат Мира, второй – молодежный ЧМ, а Чемпионат Мира по пляжному футболу – это не первая, не вторая, а, может, седьмая позиция. Денег они от этого получают мало, телевизионные права продаются, но не за такие деньги, как ЧМ по большому футболу. А олимпийский турнир по футболу – он вообще не нужен. Отношение к нему у всех стран странное», - сказал Любимов.