«Больше в сотни раз». Чемпион мира по пляжному футболу защитил «миллионеров» Дзюбу, Кокорина и Мамаева
Чемпионы Мира по пляжному футболу получают «двойную зарплату москвича», сказал на пресс-конференции в НСН Борис Никоноров.
Лучший бомбардир сборной России по пляжному футболу на «золотом» Чемпионате Мира-2021 Борис Никоноров рассказал на пресс-конференции в НСН, сколько получают пляжники и защитил Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Когда все сравнивают и поливают грязью наших «больших футболистов», я хочу их немного защитить. Это же решают не они, ни Мамаев, Кокорин и Дзюба. Они получают эти деньги, так повелось изначально. Но чтобы туда попасть – в сборную России и топовые клубы, и получать эти миллионы долларов, надо пройти очень долгий путь. Когда мы обсуждаем конкретного человека, мы же не знаем, какой он путь прошел – травмы, детско-юношеская школа, отборы, сколько нервов было потрачено, и вот они достигли своего пика и получают большие деньги. Я считаю, что они этого заслуживают. Да, конечно, нам бы хотелось приближаться к ним в этом плане. Дай Бог, нынешняя победа на домашнем Чемпионате Мира поднимет и сделает более острым вопрос об оплате нашего труда. Трудимся мы, однозначно, не меньше а, может, быть где-то даже больше. По поводу цифр - это примерно двойная средняя зарплата москвича. Не Дзюба виноват, что получает намного больше. Он эти деньги заслуживает», - сказал Никоноров.
Со своей стороны, главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев уточнил, что зарплаты чемпионов мира по бичсоккеру в сто раз меньше, чем у игроков из большого футбола.
«Это не нами заведено. Это данность, какая она есть, они получают больше в сотни раз. Это ни хорошо, ни плохо, это так есть, и мы можем только за них порадоваться в этом плане», - сказал Лихачев.
Сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, проходившего с 19 по 29 августа в Москве. Это третий чемпионский титул для нашей команды после аналогичных успехов в 2011 и 2013 годах.
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