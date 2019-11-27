Глава USADA призвал отстранить Россию от Игр в Токио
Отстранить Россию от Олимпийских Игр 2020 года в Токио призвал глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Заявление опубликовано на официальном сайте агентства.
По его словам, меры в отношении России в связи с продолжением допингового скандала должны быть самыми жёсткими. Ответ, предложенный WADA, по его мнению, не соответствует тяжести действий России, особенно с учётом обмана, на который она пошла.
«Россия продолжает пренебрегать международными антидопинговыми правилами, разочаровывать чистых спортсменов, она тычет WADA в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук. WADA должно противостоять этому мошенническому и издевательскому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности», — цитируют Тайгарта «Дни.ру».
Кроме того, глава USADA подчеркнул, что отстранение России от игр в Рио и Пхёнчхане не оказали на неё должного влияния, пишет RT.
Ранее стало известно, что WADA рекомендовало исполкому признать Русада не соответствующим кодексу организации, а также применить санкции к российским спортсменам, в частности запретить им выступления на международных соревнованиях под флагом страны в течение четырёх лет и запретить проводить в России соответствующие турниры. Рекомендации были выданы в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории.
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