Глава USADA призвал отстранить Россию от Игр в Токио

Отстранить Россию от Олимпийских Игр 2020 года в Токио призвал глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Заявление опубликовано на официальном сайте агентства.

По его словам, меры в отношении России в связи с продолжением допингового скандала должны быть самыми жёсткими. Ответ, предложенный WADA, по его мнению, не соответствует тяжести действий России, особенно с учётом обмана, на который она пошла.

«Россия продолжает пренебрегать международными антидопинговыми правилами, разочаровывать чистых спортсменов, она тычет WADA в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук. WADA должно противостоять этому мошенническому и издевательскому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности», — цитируют Тайгарта «Дни.ру».

Кроме того, глава USADA подчеркнул, что отстранение России от игр в Рио и Пхёнчхане не оказали на неё должного влияния, пишет RT.