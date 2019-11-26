WADA вновь пытается отстранить Россию от Олимпиады

Отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Запретить России принимать на своей территории международные соревнования. Такой набор рекомендаций выдвинул Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) исполкому организации. Одобрение этих рекомендаций будет означать, в частности, участие российских спортсменов в Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом, пропуск чемпионата мира по футболу 2022 года. Под вопросом может оказаться проведение четырех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финала Лиги чемпионов в 2021 году, чемпионата мира по волейболу в 2022 году, чемпионата мира по хоккею и Универсиады в 2023 году, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году в Казани.

Несколько дней назад WADA рекомендовало вновь признать Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Статус соответствия РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018-го. Одним из условий была передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории специалистам WADA. В сентябре сообщалось, что информация из лаборатории подверглась изменениям.

Новую атаку со стороны WADA уже прокомментировал Международный олимпийский комитет. Там обещали поддержать самые жесткие санкции в отношении ответственных за подмену данных из московской антидопинговой лаборатории. Вместе с тем, МОК считает недоказанным причастность Олимпийского комитета России и отдельных представителей спортивного движения к манипуляциям с допинг-пробами. В связи с этим МОК призывает допустить до участия в соревнованиях спортсменов, доказавших свою непричастность к допинговым манипуляциям.

Администрация президента России не планирует проводить круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с возможным введением WADA санкций в отношении российских спортсменов. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, готовится ли в Кремле подобная встреча с участием руководителей спортивных федераций.

Москва намерена отстаивать «необходимость честного разговора», - заявил, комментируя рекомендации WADA, глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам,

«есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы – везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам», - заметил Лавров.

Он призвал воздержаться от поспешных выводов, поскольку рекомендации комитета не есть окончательное решение. А принятие такового находится в компетенции исполкома WADA. Он, как ожидается, вынесет свой вердикт 9 декабря.

