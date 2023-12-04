Глава РПЛ заявил, что 18-й тур чемпионата РФ переносить не будут
Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что 18-й тур чемпионата России по футболу переносить не будут, сообщает «РБ Спорт».
По его словам, руководство турнира обсудило ситуацию с представителями всех 16 клубов лиги, было принято решение рассматривать «каждый конкретный случай отдельно».
«Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей... после замера температуры главным арбитром перед игрой», — заключил Алаев.
Игры 18-го тура РПЛ пройдут 8-10 декабря.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что решение провести матч с ЦСКА в сильный снегопад является «убийством футбола», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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