Глава РПЛ заявил, что 18-й тур чемпионата РФ переносить не будут

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что 18-й тур чемпионата России по футболу переносить не будут, сообщает «РБ Спорт».

«Такие игры не красят футбол!»: Булыкин раскритиковал снежные матчи в декабре

По его словам, руководство турнира обсудило ситуацию с представителями всех 16 клубов лиги, было принято решение рассматривать «каждый конкретный случай отдельно».

«Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей... после замера температуры главным арбитром перед игрой», — заключил Алаев.

Игры 18-го тура РПЛ пройдут 8-10 декабря.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что решение провести матч с ЦСКА в сильный снегопад является «убийством футбола», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаФутболЧемпионат России По Футболу

Горячие новости

Все новости

партнеры