Глава РПЛ заявил, что 18-й тур чемпионата РФ переносить не будут

По его словам, руководство турнира обсудило ситуацию с представителями всех 16 клубов лиги, было принято решение рассматривать «каждый конкретный случай отдельно».

«Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей... после замера температуры главным арбитром перед игрой», — заключил Алаев.

Игры 18-го тура РПЛ пройдут 8-10 декабря.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что решение провести матч с ЦСКА в сильный снегопад является «убийством футбола», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».