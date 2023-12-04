«Такие игры не красят футбол!»: Булыкин раскритиковал снежные матчи в декабре
Бывший нападающий московского «Локомотива» поделился впечатлениями с НСН от самого скандального тура сезона.
Футбольные матчи в снежную погоду на неподготовленных полях не красят российский чемпионат, при этом клубы в состоянии подготовиться к погодным аномалиям. Таким мнением в эфире НСН поделился экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин.
В минувшие выходные прошел 17-й тур чемпионата России, после которого о неигровых событиях разговаривали больше, чем о самом футболе. Помимо скандала из-за неподтвержденной информации о возможном договорном матче между «Уралом» и «Пари НН» разразился скандал «погодный». Так, ЦСКА на домашней арене обыграл «Ростов» на заснеженном поле, несмотря на жалобы игроков на нулевую видимость из-за снегопада, а главный тренер гостей Валерий Карпин назвал решение не переносить матч убийством футбола.
«Такие игры не красят футбол. Подобное было и в матче между «Спартаком» и «Балтикой» (25 ноября в Калининграде - прим. НСН), это никуда не годилось – и белая форма, и мяч был практически белый. Не хочется, чтобы игры проходили так. Хочется, чтобы было, как у «Локомотива» с «Зенитом» в Москве – там было нормальное поле и красный мяч. Еще больше хочется, чтобы было, как у «Краснодара» с «Оренбургом». Но там хорошая погода – идеальное поле [в Краснодаре, прим. ред]. Об этом должны думать те, кто составляет календарь», - сказал Булыкин.
Грядущий тур, который стартует в следующую пятницу и закончится в воскресенье, пройдет в не менее жестких условиях, считает эксперт. Синоптики уже пообещали Москве 15-градусные морозы.
«У нас регламент позволяет играть до -15 градусов, и последние игры, если их не перенесут, будут в самых жестких условиях. Надо было раньше думать и делать арены с крышами, как в Петербурге или Европе. Бывают моменты, когда футбол становится не совсем футболом. Но все в равных условиях – иногда приходится играть и в снег, и в дождь, и в жару. Это часть игры», - подытожил он.
По итогам тура «Краснодар» вернул себе лидерство в турнирной таблице, обыграв «Оренбург» со счетом 2:1. Идущий вторым «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 1:3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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