«Такие игры не красят футбол!»: Булыкин раскритиковал снежные матчи в декабре

Футбольные матчи в снежную погоду на неподготовленных полях не красят российский чемпионат, при этом клубы в состоянии подготовиться к погодным аномалиям. Таким мнением в эфире НСН поделился экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

В минувшие выходные прошел 17-й тур чемпионата России, после которого о неигровых событиях разговаривали больше, чем о самом футболе. Помимо скандала из-за неподтвержденной информации о возможном договорном матче между «Уралом» и «Пари НН» разразился скандал «погодный». Так, ЦСКА на домашней арене обыграл «Ростов» на заснеженном поле, несмотря на жалобы игроков на нулевую видимость из-за снегопада, а главный тренер гостей Валерий Карпин назвал решение не переносить матч убийством футбола.