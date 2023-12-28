Глава РПЛ перечислил лучших иностранных футболистов первой части сезона

Лучших легионеров первой части сезона назвал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Об этом сообщил сайт championat.com.

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По словам спортивного функционера, рейтинг лучших иностранных футболистов возглавляют представляющие «Краснодар» защитник Хуниор Алонсо (Парагвай) и форвард Джон Кордоба (Колумбия), а также бразильский полузащитник Вендел, выступающий за «Зенит».

Ранее сообщалось, что португальский футбольный специалист Томаш Амарал займет пост спортивного директора «Спартака».

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ФОТО: РИА Новости
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