Амарал станет новым спортивным директором ФК «Спартак»

К своим непосредственным обязанностям по работе в московском клубе он приступит сразу после Нового года. До этого назначения на протяжении последних четырех лет он занимал должность старшего скаута в лиссабонской «Бенфике». Еще раньше был ассистентом главного тренера в «Фаренсе» и «Браге».

«Успешная игра "Бенфики" в последние годы подтверждает уровень этого специалиста», - говориться на сайте московского клуба.

Амарал уже заявил, что рад стать частью такого большого клуба.

«Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой», - подчеркнул португальский специалист.

Новый спортивный директор «Спартака» также рассказал, что владеет, помимо португальского, также английским и испанским языками, а освоить русский язык ему поможет русская жена.

Ранее стало известно, что «Зимний кубок» РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

