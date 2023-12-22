Амарал станет новым спортивным директором ФК «Спартак»
Португальский футбольный специалист Томаш Амарал займет пост спортивного директора «Спартака», сообщила пресс-служба красно-белых.
К своим непосредственным обязанностям по работе в московском клубе он приступит сразу после Нового года. До этого назначения на протяжении последних четырех лет он занимал должность старшего скаута в лиссабонской «Бенфике». Еще раньше был ассистентом главного тренера в «Фаренсе» и «Браге».
«Успешная игра "Бенфики" в последние годы подтверждает уровень этого специалиста», - говориться на сайте московского клуба.
Амарал уже заявил, что рад стать частью такого большого клуба.
«Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой», - подчеркнул португальский специалист.
Новый спортивный директор «Спартака» также рассказал, что владеет, помимо португальского, также английским и испанским языками, а освоить русский язык ему поможет русская жена.
Ранее стало известно, что «Зимний кубок» РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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