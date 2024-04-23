СМИ: Сборные России и Белоруссии по футболу сыграют 5 или 7 июня
Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии по футболе может пройти 5 или 7 июня. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Как напоминает портал, ранее планировалось провести игру 7 или 8 июня, однако в эти дни будет проходить Петербургский международный экономический форум с участием президентов РФ и Белоруссии.
«Пока окончательное решение не принято... В настоящий момент обсуждаются две даты для проведения события – 5 и 7 июня», — отмечается в сообщении.
По данным «РБ Спорт», летом также должен пройти матч легенд сборных России и Белоруссии. Игру планируют провести 6 июля на Олимпийском стадионе в Минске, приурочив событие к Дню освобождения города от немецких захватчиков.
В марте российская футбольная сборная сыграла в товарищеском матче с национальной командой Сербии, россияне разгромили соперников со счетом 4:0, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru