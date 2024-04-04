Сборная РФ поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу переместилась вверх на три строчки в рейтинге Международной федерации футбола. Команда РФ обосновалась на 35 месте, следует из обновлённого варианта таблицы показателей.
На счету сборной РФ сейчас значатся 1504,02 балла. Она уступает Катару, который расположился на 34 месте. За Россией, на 36 строчке сейчас находится команда Чехии. Первую тройку рейтинга ФИФА сформировали сборные Аргентины, Франции и Бельгии.
Сборная РФ 21 марта победила Сербию в домашнем товарищеском матче со счётом 4:0. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», гости стали первой европейской сборной, которая сыграла россиянами после их отстранения от официальных международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru