Глава УЕФА счел бессмысленным отстранение российских футболистов
Отстранение футболистов из России в связи с конфликтом на Украине не имело значения и не способствовало завершению кризиса. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в беседе с Politico.
Функционер на фоне призывов отстранить сборную Израиля по футболу от международных соревнований высказался о возможных санкциях в отношении израильских спортсменов из-за действий Тель-Авива в секторе Газа.
«То, что происходит там с мирным населением, ранит меня лично... С другой стороны, я не сторонник отстранения спортсменов, так как что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну?» — указал Чеферин.
Президент УЕФА провел параллель с отстранением клубов и сборных из России после начала специальной военной операции в 2022 году. Как отметил Чеферин, российские спортсмены не играют на международных турнирах уже 3,5 года, однако конфликт на Украине не остановился.
Между тем президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что россияне вернутся в футбольный мир, пишет 360.ru.
