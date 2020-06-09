Глава РФС ответил на критику Федуна по проведению полуфинала Кубка России в Петербурге
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал критику владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по вопросу места проведения полуфинального матча Олимп — Кубка России между красно-белыми и петербургским «Зенитом».
Ранее исполком РФС решил провести кубковую встречу в Санкт-Петербурге, после чего Федун заявил, что «Зенит» продавливает все вопросы в свою пользу.
«Вы же понимаете, что решения в пользу «Зенита» не продавливаются. Иначе бы о возобновлении чемпионата речи бы не шло, и «Зениту» вручили бы золотые медали», — заявил Дюков Sport24.
Глава РФС также назвал Федуна эмоциональным человеком, любящим футбол и «Спартак».
Между тем, сам Дюков по вопросу проведения матча турнира воздержался.
Ранее РФС и РПЛ приняли решение посвятить 23-й тур Тинькофф РПЛ врачам и медработникам, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией. Медики будут приглашены на матчи. Запланированы и другие мероприятия для всех медработников, борющихся с коронавирусом.
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