Глава РФС ответил на критику Федуна по проведению полуфинала Кубка России в Петербурге

Ранее исполком РФС решил провести кубковую встречу в Санкт-Петербурге, после чего Федун заявил, что «Зенит» продавливает все вопросы в свою пользу.

«Вы же понимаете, что решения в пользу «Зенита» не продавливаются. Иначе бы о возобновлении чемпионата речи бы не шло, и «Зениту» вручили бы золотые медали», — заявил Дюков Sport24.

Глава РФС также назвал Федуна эмоциональным человеком, любящим футбол и «Спартак».

Между тем, сам Дюков по вопросу проведения матча турнира воздержался.

Ранее РФС и РПЛ приняли решение посвятить 23-й тур Тинькофф РПЛ врачам и медработникам, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией. Медики будут приглашены на матчи. Запланированы и другие мероприятия для всех медработников, борющихся с коронавирусом.



