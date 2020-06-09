В Петербурге идёт обыск в автосалоне экс-игрока сборной РФ Сушинского

Обыски проводятся в автосалоне «Авангард» в Санкт-Петербурге - официальном дилере Mercedes в северной столице. Об этом сообщил РБК бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский, которому принадлежит это предприятие.

По словам экс-спортсмена, сотрудники правоохранительных органов запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Как подчеркнул Сушинский, он спокоен, потому что его автосалон не занимается никакими махинациями.

Издание «Фонтанка» передаёт, что сотрудники управления экономической безопасности петербургского главка МВД провели обыски по 30 адресам. Следствие предполагает, что несколько предпринимателей при реализации дорогостоящих машин через автосалон проводили наличные деньги клиентов как безналичные средства, а позднее за определённый процент отдавали обнальщикам.

В группу компаний «Авангард» входят официальные дилеры Mercedes Benz, Hyundai, Geely, компании по выкупу и продаже автомобилей различных марок, страхованию машин, а также тюнингу. Максим Сушинский играл за сборную РФ с 1999 по 2010 год. В 2008-м он стал чемпионом мира. В 2004 году Сушинский, которого отечественные болельщики прозвали Су-33, становился чемпионом России в составе омского «Авангарда».

