23-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящён медикам, борющимся с COVID-19

Футбольные клубы пригласят врачей, медицинских работников, а также волонтеров на свои матчи. Они намерены провести и другие акции в их поддержку.

Футбольный сезон будет возобновлен с 19 июня. На стадион будут допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона. Первым матчем после возобновления станет встреча между «Крыльями Советов» - «Ахматом».







