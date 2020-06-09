23-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящён медикам, борющимся с COVID-19

23-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящён врачам и медработникам, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято РФС и РПЛ.

Футбольные болельщики воодушевлены разрешением вернуться на стадионы

Футбольные клубы пригласят врачей, медицинских работников, а также волонтеров на свои матчи. Они намерены провести и другие акции в их поддержку.

Футбольный сезон будет возобновлен с 19 июня. На стадион будут допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона. Первым матчем после возобновления станет встреча между «Крыльями Советов» - «Ахматом».



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ФОТО: pixabay.com
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