23-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящён медикам, борющимся с COVID-19
23-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящён врачам и медработникам, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято РФС и РПЛ.
Футбольные клубы пригласят врачей, медицинских работников, а также волонтеров на свои матчи. Они намерены провести и другие акции в их поддержку.
Футбольный сезон будет возобновлен с 19 июня. На стадион будут допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона. Первым матчем после возобновления станет встреча между «Крыльями Советов» - «Ахматом».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- Депутат Госдумы рассказал, почему нужно отменить ЕГЭ
- 23-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящён медикам, борющимся с COVID-19
- Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего по его вине водителя
- В Сибири накрыли группу 14-летних анархистов
- Российская воспитательница убила себя и троих детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru