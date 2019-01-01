Глава ОКР опроверг отстранение России от Олимпиады в Токио
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг возможное отстранение России от Олимпийских игр в 2020 году. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что российская сборная примет участие в соревнованиях в Токио.
Он отметил, что руководствуется официальной позицией Международного олимпийского комитета, а также других международных спортивных организаций. По словам Позднякова, возможные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики не могут повлиять на допуск всей российской команды. Он уточнил, что в этом вопросе речь может идти только об индивидуальной ответственности.
Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. По данным СМИ, причиной этого могут стать результаты расследования дела в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который нарушил антидопиновые правила.
Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова в беседе с НСН отметила, что заявления в западных СМИ о возможном отстранении российской сборной от участия Олимпиады 2020 года связаны с желанием устранить спортивных конкурентов и разыграть новый скандал, используя историю одного легкоатлета.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Глава ОКР опроверг отстранение России от Олимпиады в Токио
- ФСИН проведет проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом
- Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit
- Племянница Скрипаля опубликовала отрывок из книги об инциденте в Солсбери
- Опубликовано видео израильского удара по Сирии