Глава ОКР опроверг отстранение России от Олимпиады в Токио

Он отметил, что руководствуется официальной позицией Международного олимпийского комитета, а также других международных спортивных организаций. По словам Позднякова, возможные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики не могут повлиять на допуск всей российской команды. Он уточнил, что в этом вопросе речь может идти только об индивидуальной ответственности.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. По данным СМИ, причиной этого могут стать результаты расследования дела в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который нарушил антидопиновые правила.

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова в беседе с НСН отметила, что заявления в западных СМИ о возможном отстранении российской сборной от участия Олимпиады 2020 года связаны с желанием устранить спортивных конкурентов и разыграть новый скандал, используя историю одного легкоатлета.

