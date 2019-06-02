В Госдуме ответили на заявления западных СМИ об отстранении российской сборной от Олимпиады в Токио

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова в беседе с НСН отметила, что заявления в западных СМИ о возможном отстранении российской сборной от участия Олимпиады 2020 года связаны с желанием устранить спортивных конкурентов и разыграть новый скандал, используя историю одного легкоатлета.

«Мое убеждение – вид спорта можно отстранить от Олимпиады, страну – нет. Это несправедливо. В любой стране есть нарушители антидопингововго режима. Давайте вспомним, что недавно творилось с лыжниками. Очень масштабно СМИ развернули скандал с одним российским легкоатлетом и ВФЛА, в адрес которой еще остались антидопинговые претензии. Я понимаю, почему это началось. Единственный вид спорта, который у нас в Токио будет представлен не в полном составе, – легкая атлетика. На Западе понимают, если восстановили в правах РУСАДА, то надо снова разыграть скандал на легкой атлетике, чтобы потом отстранить всю сборную. МОК всегда относился к подобным ситуациям следующим образом: есть проблема в конкретной федерации – не надо переносить ее проблемы на всю страну, на остальные виды спорта», - напомнила Журова.

Ранее первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Андрей Сильнов в эфире НСН раскритиковал подготовку легкоатлетов в российских регионах.

