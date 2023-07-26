Валуев призвал спортсменов следить за языком после скандала с Исинбаевой

Боксер и депутат призвал российских спортсменов следить за языком и понимать предмет обсуждения и последствия сказанного. «Идеологическое оружие направлено против нашей страны», — напомнил Валуев.

Ранее Валуев заявил, что Исинбаева всегда хотела жить за пределами России, и призвал не питать иллюзий по поводу того, что спортсменка окажет влияние на Международный Олимпийский комитет, в котором она работает. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

