Валуев призвал спортсменов следить за языком после скандала с Исинбаевой
Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился к атлетам из России после скандала с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Боксер и депутат призвал российских спортсменов следить за языком и понимать предмет обсуждения и последствия сказанного. «Идеологическое оружие направлено против нашей страны», — напомнил Валуев.
Ранее Валуев заявил, что Исинбаева всегда хотела жить за пределами России, и призвал не питать иллюзий по поводу того, что спортсменка окажет влияние на Международный Олимпийский комитет, в котором она работает. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru