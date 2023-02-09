Глава МОК упрекнул Украину в давлении на спортивные организации

Бах заявил, что подавляющее большинство спортивных функционеров восприняло многочисленные письма Национального олимпийского комитета Украины как нечто, по меньшей мере, «крайне прискорбное». Глава МОК напомнил о необходимости соблюдения ключевых принципов Олимпийской хартии, бойкот же, по его мнению, является их грубым нарушением.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Национальный олимпийский комитет Украины по-прежнему протестует против участия белорусских и российских атлетов в международных состязаниях. Об этом сообщило агентство НСН.

