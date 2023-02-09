Глава МОК упрекнул Украину в давлении на спортивные организации

Национальный олимпийский комитет Украины оказывает давление на спортивные организации по вопросу допуска российских атлетов к международным состязаниям. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщило агентство Reuters.

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Бах заявил, что подавляющее большинство спортивных функционеров восприняло многочисленные письма Национального олимпийского комитета Украины как нечто, по меньшей мере, «крайне прискорбное». Глава МОК напомнил о необходимости соблюдения ключевых принципов Олимпийской хартии, бойкот же, по его мнению, является их грубым нарушением.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Национальный олимпийский комитет Украины по-прежнему протестует против участия белорусских и российских атлетов в международных состязаниях. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:БойкотМОКУкраинаОлимпиада
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