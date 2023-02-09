Глава МОК упрекнул Украину в давлении на спортивные организации
Национальный олимпийский комитет Украины оказывает давление на спортивные организации по вопросу допуска российских атлетов к международным состязаниям. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщило агентство Reuters.
Бах заявил, что подавляющее большинство спортивных функционеров восприняло многочисленные письма Национального олимпийского комитета Украины как нечто, по меньшей мере, «крайне прискорбное». Глава МОК напомнил о необходимости соблюдения ключевых принципов Олимпийской хартии, бойкот же, по его мнению, является их грубым нарушением.
Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Национальный олимпийский комитет Украины по-прежнему протестует против участия белорусских и российских атлетов в международных состязаниях. Об этом сообщило агентство НСН.
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