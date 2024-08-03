Глава МОК: Соревнования по триатлону на Олимпиаде являются сенсационными

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сенсационными олимпийские соревнования по триатлону в Париже. Об этом он заявил в ходе брифинга.

31 июля во время состязаний канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало на финише олимпийской дистанции. Триатлон прошел при 30-градусной жаре и состоял из заплыва на 1,5 км по Сене, велогонки на 40 км и бега на 10 км.

Для купания Сену закрыли еще в 1923 году из-за высокого содержания кишечной палочки и других патогенных бактерий. При этом в мэрии Парижа заявили, что для Летней Олимпиады в реке было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов на сумму примерно €1,4 млрд. Поэтому взятые в конце июня 2024 года пробы воды показали, что в реке можно купаться.