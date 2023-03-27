В Австралии заявили, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Брисбене

По его словам, российские и белорусские атлеты смогут соревноваться в рамках Игр несмотря на позицию правительства Австралии, которое выступает против участия россиян и белорусов в международных турнирах.

«Наша позиция совпадает с позицией Международного олимпийского комитета. Помните бойкот многих стран Олимпиады 1980 года (в Москве)? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна допустила ошибку (поддержав бойкот)», — подчеркнул Кэролл.

По мнению главы австралийского олимпийского комитета, допуск спортсменов из РФ и Белоруссии поспособствует объединению мира.

