В Австралии заявили, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Брисбене

Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в летних Олимпийских играх 2032 года в Брисбене. Об этом заявил глава национального олимпийского комитета Австралии Мэтт Кэролл, пишет The Canberra Times.

МОК ответил британским властям по поводу участия россиян в соревнованиях

По его словам, российские и белорусские атлеты смогут соревноваться в рамках Игр несмотря на позицию правительства Австралии, которое выступает против участия россиян и белорусов в международных турнирах.

«Наша позиция совпадает с позицией Международного олимпийского комитета. Помните бойкот многих стран Олимпиады 1980 года (в Москве)? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна допустила ошибку (поддержав бойкот)», — подчеркнул Кэролл.

По мнению главы австралийского олимпийского комитета, допуск спортсменов из РФ и Белоруссии поспособствует объединению мира.

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ФОТО: РИА Новости
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