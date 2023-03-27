МИД пяти государств Европы выступили против возвращения российских атлетов
Внешнеполитические ведомства пяти стран Европы (Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии и Латвии) выразили протест против участия атлетов из России в международных состязаниях. Соответствующая информация размещена на портале МИД Польши.
Отмечается, что министерства указанных стран сожалеют о том, что МОК использовал опасения докладчиков ООН в качестве предлога для перемены позиции касательно российских спортсменов. Ведомства мотивировали свой протест тем, что сборная России спонсируется правительствами или организациями, поддерживающими политику Кремля.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России не должны нести коллективной ответственности за ситуацию в мире и пропускать Олимпийские игры в 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Фитнес-тренер перечислила необходимые для тренировок дома вещи
- Кабмин РФ увеличил объёмы квот на экспорт минеральных удобрений на 300 тысяч тонн
- В Новгородской области подготовили пункты временного размещения из-за паводка
- Федерация хоккея Словакии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ
- Патрушев: Россия дважды спасала США от распада
- СМИ: Британия обучала украинцев применению боеприпасов с обедненным ураном
- СМИ: Нетаньяху отложил принятие судебной реформы до лета
- СМИ: неизвестный попытался проникнуть в квартиру Олафа Шольца
- СМИ: Взрыв произошел в Сумской области Украины
- МИД пяти государств Европы выступили против возвращения российских атлетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru