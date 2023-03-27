МИД пяти государств Европы выступили против возвращения российских атлетов

Отмечается, что министерства указанных стран сожалеют о том, что МОК использовал опасения докладчиков ООН в качестве предлога для перемены позиции касательно российских спортсменов. Ведомства мотивировали свой протест тем, что сборная России спонсируется правительствами или организациями, поддерживающими политику Кремля.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России не должны нести коллективной ответственности за ситуацию в мире и пропускать Олимпийские игры в 2024 году.

