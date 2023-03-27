МИД пяти государств Европы выступили против возвращения российских атлетов

Внешнеполитические ведомства пяти стран Европы (Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии и Латвии) выразили протест против участия атлетов из России в международных состязаниях. Соответствующая информация размещена на портале МИД Польши.

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Отмечается, что министерства указанных стран сожалеют о том, что МОК использовал опасения докладчиков ООН в качестве предлога для перемены позиции касательно российских спортсменов. Ведомства мотивировали свой протест тем, что сборная России спонсируется правительствами или организациями, поддерживающими политику Кремля.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России не должны нести коллективной ответственности за ситуацию в мире и пропускать Олимпийские игры в 2024 году.

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