Глава МОК обратился к украинским спортсменам

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением к украинским атлетам после их критики предполагаемого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщил телеканал France 24.

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По его словам, задача МОК — найти решение, объединяющее спортсменов, а не разжигающее конфронтацию. Бах добавил, что анализирует комментарии всех спортсменов Украины и солидарен с ними.

Ранее Бах заявил, что Национальный олимпийский комитет Украины оказывает давление на спортивные организации по вопросу допуска российских атлетов к международным состязаниям. Об этом сообщило агентство НСН.

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