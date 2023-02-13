Глава МОК обратился к украинским спортсменам
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением к украинским атлетам после их критики предполагаемого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщил телеканал France 24.
По его словам, задача МОК — найти решение, объединяющее спортсменов, а не разжигающее конфронтацию. Бах добавил, что анализирует комментарии всех спортсменов Украины и солидарен с ними.
Ранее Бах заявил, что Национальный олимпийский комитет Украины оказывает давление на спортивные организации по вопросу допуска российских атлетов к международным состязаниям. Об этом сообщило агентство НСН.
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