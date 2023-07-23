Глава «Локомотива» высказался о скандальном видео с Дзюбой
Руководитель московского футбольного клуба «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал скандальное видео с Артемом Дзюбой, сообщает «Чемпионат».
Это произошло на проекте «Большое шоу». Как заявил Нагорных, он не смотрел видео. «Я не могу об этом судить, потому что я этого не видел», — сказал он.
Дзюба надел на голое тело плащ и трусы с торчащим бананом, чтобы рассмешить других участников шоу.
Спортсмен пополнил состав московского «Локомотива» в феврале текущего года. В конце мая он продлил соглашение до конца сезона‑2023/24.
Ранее стало известно, что контракт нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы с клубом «Локомотив» будет автоматически продлен, если форвард совершит не менее 12 голевых действий в сезоне-2023/2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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