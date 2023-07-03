Журналист раскрыл условие автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Отмечается, что Дзюба, перешедший в «Локомотив» 8 февраля, в сезоне-2022/2023 года провел 12 матчей, в которых сделал пять голевых передач и забил восемь мячей. Клуб объявил, что Дзюба будет играть в составе команды до конца сезона-2023/2024, 25 мая.

Ранее капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в разговоре с футболистом столичного «Динамо» Федором Смоловым назвал Дзюбу «слабеньким» футболистом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

