Журналист раскрыл условие автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»
Контракт нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы с клубом «Локомотив» будет автоматически продлен, если форвард совершит не менее 12 голевых действий в сезоне-2023/2024, в том числе результативных передач. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.
Отмечается, что Дзюба, перешедший в «Локомотив» 8 февраля, в сезоне-2022/2023 года провел 12 матчей, в которых сделал пять голевых передач и забил восемь мячей. Клуб объявил, что Дзюба будет играть в составе команды до конца сезона-2023/2024, 25 мая.
Ранее капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в разговоре с футболистом столичного «Динамо» Федором Смоловым назвал Дзюбу «слабеньким» футболистом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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