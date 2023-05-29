Дзюба ответил на шутку Овечкина
29 мая 202306:44
Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, который назвал его «слабеньким», сообщает «Матч ТВ».
«С таким милым пузиком может себе позволить (сказать подобное)», — сказал футболист. «Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», – отметил спортсмен.
26 мая Овечкин в разговоре с футболистом столичного «Динамо» Федором Смоловым поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru