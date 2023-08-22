Глава испанской федерации футбола извинился за то, что поцеловал футболистку

Инцидент произошёл после финала чемпионата мира по футболу среди женщин, по итогам которого сборная Испании впервые в своей истории выиграла главный трофей.

На церемонии награждения Рубиалес начал обнимать и целовать спортсменок национальной сборной в щеки, а 33-летнюю Эрмосо поцеловал в губы. После этого многие призвали чиновника уйти в отставку, а сам он объяснил своё поведение эмоциями.

«Конечно, я совершил ошибку... Я сделал это в момент нахлынувших эмоций, без каких‑либо злых намерений, то, что произошло, произошло спонтанно» — отметил глава RFEF.

Сама Эрмосо также назвала произошедшее «эмоцией момента, которая останется анекдотом», добавив, что Рубиалес плохо целуется.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

