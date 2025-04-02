Генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике

Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что арктические члены блока, в том числе США, должны противостоять Россию и Китаю в Арктике.

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Слова Рютте стали ответом на заявления администрации американского лидера Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию.

«Гренландия является и остается частью Дании. Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО также указал на «нехватку ледоколов» у стран Североатлантического альянса.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в НАТО предложат Трампу усилить присутствие в Арктике вместо Гренландии.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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