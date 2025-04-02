Генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике

Слова Рютте стали ответом на заявления администрации американского лидера Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию.

«Гренландия является и остается частью Дании. Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО также указал на «нехватку ледоколов» у стран Североатлантического альянса.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в НАТО предложат Трампу усилить присутствие в Арктике вместо Гренландии.

