Генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике
Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что арктические члены блока, в том числе США, должны противостоять Россию и Китаю в Арктике.
Слова Рютте стали ответом на заявления администрации американского лидера Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию.
«Гренландия является и остается частью Дании. Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой», — подчеркнул Рютте.
Генсек НАТО также указал на «нехватку ледоколов» у стран Североатлантического альянса.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в НАТО предложат Трампу усилить присутствие в Арктике вместо Гренландии.
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