Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении полетов в Москву

Уточняется, что рейсы в Тель-Авив из аэропорта Домодедово будут выполняться семь раз в неделю: по одному в день с понедельника по среду, и по два в день - по воскресеньям и четвергам.

В ведомстве добавили, что перевозить пассажиров будут лайнеры Boeing 737-900, время полёта составит пять часов.

Ранее авиакомпания El Al решила приостановить рейсы в Россию после крушения в Актау самолёта Azerbaijan Airlines, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

