Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении полетов в Москву

Израильская авиакомпания El Al с 1 мая возобновит выполнение рейсов по маршруту Тель-Авив — Москва. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.

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Уточняется, что рейсы в Тель-Авив из аэропорта Домодедово будут выполняться семь раз в неделю: по одному в день с понедельника по среду, и по два в день - по воскресеньям и четвергам.

В ведомстве добавили, что перевозить пассажиров будут лайнеры Boeing 737-900, время полёта составит пять часов.

Ранее авиакомпания El Al решила приостановить рейсы в Россию после крушения в Актау самолёта Azerbaijan Airlines, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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