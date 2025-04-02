Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером

По данным издания, состояние самого главного Терминатора планеты, а также бывшего губернатора Калифорнии, составляет 1,1 млрд долларов.

Отмечается, что в эту сумму вошли не только гонорары за более чем 50 фильмов, в которых Шварценеггер снялся за последние несколько десятилетий. Это также доходы от инвестиций, в том числе в коммерческую недвижимость.

Ранее Forbes сообщил, что самой богатой знаменитостью на данный момент является американский режиссёр Стивен Спилберг, чьё состояние оценивается в 5,3 млрд долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

