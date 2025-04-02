Адвокат раскрыл цель признания блогером Шабутдиновым вины в мошенничестве
Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов признал вину в ходе судебного заседания в качестве тактического хода стороны защиты. Это может быть зачтено как смягчающее обстоятельство, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.
Как пояснил юрист, при возникновении других смягчающих обстоятельств, при их сложении, срок лишения свободы подсудимому мог ли бы урезать на одну треть. Однако в случае Шабутдинова это не пройдет из-за того, что он не явился с повинной.
Вместе с тем, какое-то сокращение срока можно ожидать. Шабутдинов, помимо признания вины по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, попросил прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно его бизнес-курсов. По его словам, в ходе нахождения в следственном изоляторе он получил достаточно времени, чтобы осознать, какие ошибки совершил и не хочет повторять.
Блогера задержали и арестовали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве при реализации образовательных курсов, которые по версии следствия, не имели практической пользы. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», общий ущерб потерпевших, подавших заявления, превысил 57 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru