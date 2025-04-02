Адвокат раскрыл цель признания блогером Шабутдиновым вины в мошенничестве

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов признал вину в ходе судебного заседания в качестве тактического хода стороны защиты. Это может быть зачтено как смягчающее обстоятельство, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

Как пояснил юрист, при возникновении других смягчающих обстоятельств, при их сложении, срок лишения свободы подсудимому мог ли бы урезать на одну треть. Однако в случае Шабутдинова это не пройдет из-за того, что он не явился с повинной.