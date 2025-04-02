Нетребко спустя шесть лет вернется в Королевскую оперу в Лондоне
Народная артистка РФ, оперная певица Анна Нетребко спустя шесть лет вернется в Королевскую оперу в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press.
В частности, в сентябре Нетребко откроет сезон 2025/2026 новой постановкой «Тоски» Джакомо Пуччини. Кроме того, в декабре она будет петь в четырёх представлениях оперы Пуччини «Турандот», а также выступит с сольным концертом 24 июня 2026 года.
«Театр должен быть связан с лучшими певицами, и Нетребко в их числе», — заявил новый музыкальный руководитель Королевской оперы Якуб Груша.
Ранее «Метрополитен-опера» обязали выплатить Нетребко более 200 тысяч долларов компенсации за отмену 13 выступлений в 2022 году, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru