Нетребко спустя шесть лет вернется в Королевскую оперу в Лондоне

В частности, в сентябре Нетребко откроет сезон 2025/2026 новой постановкой «Тоски» Джакомо Пуччини. Кроме того, в декабре она будет петь в четырёх представлениях оперы Пуччини «Турандот», а также выступит с сольным концертом 24 июня 2026 года.

«Театр должен быть связан с лучшими певицами, и Нетребко в их числе», — заявил новый музыкальный руководитель Королевской оперы Якуб Груша.

Ранее «Метрополитен-опера» обязали выплатить Нетребко более 200 тысяч долларов компенсации за отмену 13 выступлений в 2022 году, сообщает RT.

