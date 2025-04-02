Продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартуют с 23 апреля

Совместные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности для России и Белоруссии начнут реализовываться с 23 апреля. Такую дату назвал Российский союз автостраховщиков. Там отметили, что участники рынка готовы к запуску полисов с расширенным географическим покрытием – «Белой карты».

«Кошельком или свободой»: Страховку предложили привязать к транспортному средству

Расширение договора ОСАГО Союзного государства на Белоруссию производится на добровольной основе. Автоматически страховое покрытие на республику не включается в полисы. При этом договор будет заключаться только в электронном формате.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сумма страховки и условия возмещения по подпадающим под договор случаям определяются в Белоруссии согласно её профильному законодательству. По оценке автостраховщиков, расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии заинтересует в первую очередь жителей приграничных областей и челночных перевозчиков грузов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АвтострахованиеБелоруссияОСАГО

Горячие новости

Все новости

партнеры