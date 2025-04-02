Продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартуют с 23 апреля

Расширение договора ОСАГО Союзного государства на Белоруссию производится на добровольной основе. Автоматически страховое покрытие на республику не включается в полисы. При этом договор будет заключаться только в электронном формате.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сумма страховки и условия возмещения по подпадающим под договор случаям определяются в Белоруссии согласно её профильному законодательству. По оценке автостраховщиков, расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии заинтересует в первую очередь жителей приграничных областей и челночных перевозчиков грузов.

