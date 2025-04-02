Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чехии

Пассажирский поезд сошёл с рельсов на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает информационное агентство CTK.

Под Красноярском сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом

Уточняется, что инцидент произошёл близ центра города Оломоуц, пострадали двое пассажиров.

По данным агентства, размер материального ущерба составил около 600 тысяч евро. На участке, где произошёл сход, движение поездов временно прекращено.

Ранее в Подмосковье на перегоне Белые Столбы — Барыбино павелецкого направления колесная пара хвостового вагона электрички сошла с рельсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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