Землетрясение произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии, сообщили РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 14.03 по времени UTC (17.03 мск) в 54 километрах к северо-востоку от японского города Нисиноомоте.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2,8 тысячи

Сейсмологи уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.

Данных об угрозе цунами и пострадавших не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали неподалеку от поселка Ванино в Хабаровском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение

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