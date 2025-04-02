Землетрясение произошло у побережья Японии
2 апреля 202517:45
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии, сообщили РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки зафиксировали в 14.03 по времени UTC (17.03 мск) в 54 километрах к северо-востоку от японского города Нисиноомоте.
Сейсмологи уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.
Данных об угрозе цунами и пострадавших не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали неподалеку от поселка Ванино в Хабаровском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%
- Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером
- Генсек НАТО приветствовал усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине
- Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении полетов в Москву
- Генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике
- Продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартуют с 23 апреля
- Отечественные сериалы у россиянок оказались в 2,5 раза популярнее турецких
- Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чехии
- Адвокат раскрыл цель признания блогером Шабутдиновым вины в мошенничестве
- Нетребко спустя шесть лет вернется в Королевскую оперу в Лондоне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru