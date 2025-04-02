Генсек НАТО приветствовал усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине

Среди полезных инициатив Дональда Трампа генсек НАТО назвал проведение переговоров по частичному перемирию в части энергетической инфраструктуры. Также по оценке Рютте, были предприняты важные усилия по возможному перемирию в Чёрном море.

Генсек НАТО констатировал, что администрация Белого дома работает в этом плане «день и ночь». При этом, по его словам, инициативы Франции, Великобритании и других стран по Украине также имеют важное значение. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Рютте, страны альянса только за три месяца текущего года выделили на поддержку безопасности Украины около 20 миллиардов евро.

