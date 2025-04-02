Генсек НАТО приветствовал усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил как полезные усилия президента США по разрешению украинского кризиса. Такую оценку он дал в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран североатлантического альянса, которое пройдет 3-4 апреля в Брюсселе.

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Среди полезных инициатив Дональда Трампа генсек НАТО назвал проведение переговоров по частичному перемирию в части энергетической инфраструктуры. Также по оценке Рютте, были предприняты важные усилия по возможному перемирию в Чёрном море.

Генсек НАТО констатировал, что администрация Белого дома работает в этом плане «день и ночь». При этом, по его словам, инициативы Франции, Великобритании и других стран по Украине также имеют важное значение. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Рютте, страны альянса только за три месяца текущего года выделили на поддержку безопасности Украины около 20 миллиардов евро.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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